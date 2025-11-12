Haberler

Sinop'ta Geleneksel Kış Hazırlıkları: Pekmez Yapımı Başladı

Sinop'un köylerinde kış hazırlıkları çerçevesinde köylüler, özellikle Erfelek ilçesinde kokulu siyah üzümlerden geleneksel yöntemlerle pekmez üretiyor. Ahmet Yılmaz, bu gelenekleri yaşatarak kış boyunca sağlıklı ve lezzetli pekmezlerin sofralarda yer almasını sağlıyor.

Sinop'un köylerinde geleneksel kış hazırlıkları kapsamında kazanlar kaynamaya başladı. Özellikle Erfelek ilçesinde yetişen kokulu siyah üzümler, köylüler tarafından geleneksel yöntemlerle pekmeze dönüştürülüyor. Şifa kaynağı olarak bilinen pekmez, soğuk kış günlerinde enerji deposu olarak sofralardaki yerini alıyor.

Erfelek'in İnesökü köyünde yaşayan Ahmet Yılmaz, bu geleneği yaşatan isimlerden biri. Evinin bahçesinde yetiştirdiği kokulu siyah üzümleri toplayan Yılmaz, ailesiyle birlikte tamamen geleneksel yöntemlerle pekmez üretiyor. Pekmez yapımının zahmetli ama keyifli bir süreç olduğunu söyleyen Ahmet Yılmaz, "Evinizin bahçesinde kendi ellerinizle yetiştirdiğiniz üzümden pekmez yapmak çok kıymetli. Sabah erken başlıyoruz, kazan başında gün boyu nöbet tutuyoruz. Yorgunluğu olsa da kışın o doğal lezzeti yediğinizde tüm zahmet unutuluyor. Bu kültürü evimizin bahçesinde yaşatmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Hazırlanan doğal pekmezler, Sinop'un köylerinde kış boyunca sağlıklı bir şekilde saklanarak tüketiliyor. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
