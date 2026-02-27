Haberler

Sinop'ta Ceviz Satışı Yapan Pazar Esnafı: "33 Senedir En Kötü Yılımız Bu Yıl"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'ta ceviz satıcıları, alım gücünün azalması ve artan maliyetler nedeniyle satışlarının dramatik şekilde düştüğünü belirtiyor. Pazarcılar, geçen yıla göre önemli ölçüde azalan satışlarla karşı karşıya olduklarını ifade ediyor.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'ta ceviz satışı yapan pazar esnafı Ersan Öztürk, "Satışlarımız yok. Günden güne satışlarımız düşüyor. 5 kilogram alan vatandaş şimdi 2 buçuk kilogram alıyor veya 1 kilogram alıyor" dedi. Nezahat Tekin ise "Piyasada para yok. 33 senedir en kötü yılımız bu yıl. Ramazanda hiç böyle olmuyordu. Alım gücü yok" diye konuştu.

Sinop'ta pazarda ceviz satan Ersan Öztürk, alım gücünün düşmesi ve artan maliyetler nedeniyle satışların azaldığını söyledi. Öztürk, şöyle konuştu:

"Ürünler çok pahalı olduğu günden güne satışlarımız düşüyor"

"Geçen sene cevizin kilogramını en fazla 200 liraya satıyorduk. Bu sene 300 liraya yakın satıyoruz. Yarı yarıya da diyebilirim ama bunda geçen senenin don olayı çok fazla. Bu sene 280 lira gibi başlayan fiyatlarla satıyoruz ama haziran ayına doğru 300 liraya bulma ihtimali olur. Bazı yerlerde 300 liraya da satılıyor. Satışlarımız yok. Çok pahalı olduğu için günden güne satışlarımız düşüyor. 5 kilogram alan vatandaş şimdi 2 buçuk kilogram alıyor veya 1 kilogram alıyor. Ramazan ayında da biraz daha işlerimiz düştü ama ceviz satışımız normalde de zaten öyle oluyor."

"Alım gücü yok"

Ceviz satışı yapan Nezahat Tekin ise "Satışlarımız çok düşük. Eskiye nazaran çok düşük. 33 senelik pazarcıyım ben. Çok düştü işlerimiz bu ara. Piyasada para yok. 33 senedir en kötü yılımız bu yıl. Ramazanda hiç böyle olmuyordu. Zayıf olmuyordu. Günde 8-10 çuval, en az 4-5 satıyorduk. Tabii şu anda gitmiyor. Bir çuval bile satamıyoruz günde. Alım gücü yok. Hem her şey çok pahalı. İnsanlar cevizi lüks sayıyor herhalde biraz. Değil aslında. Lüks değil. İnsanların başka ihtiyaçları daha önemli. Mübarek gün sonuçta. Her şeye çok pahalı diyorlar" dedi.

Kaynak: ANKA
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis istemi

Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş dahil 34 kişi hakkında iddianame
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'li Veli Ağbaba'nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı

Bu ne şimdi? Hani sağ elin verdiğini sol el görmeyecekti
Bilim dünyası şokta! 60 milyonda 1 ihtimaldi, gerçek oldu

60 milyonda 1 ihtimaldi, gerçek oldu! Bilim dünyası şokta
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler

Eşinden tek celsede boşanan ünlü şovmenden itiraf gibi sözler
Bir de öğretmen olacak: Yaptığı rezilliği kamera böyle kaydetti

Bir de öğretmen olacak: Yaptığı rezilliği kamera böyle kaydetti
CHP'li Veli Ağbaba'nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı

Bu ne şimdi? Hani sağ elin verdiğini sol el görmeyecekti
İran'ın müttefik ülkesinden şok eden karar! Acil koduyla çağrı yapıldı

İran'ın müttefik ülkesinden şok eden karar! Acil koduyla çağrı yapıldı
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu