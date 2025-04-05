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Sinop'ta Çamaşır İplerine Dolanan Güvercin Kurtarıldı

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Sinop'ta çamaşır iplerine dolanan bir güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve sağlıklı bir şekilde gökyüzüne salındı.

Sinop'ta çamaşır iplerine dolanan güvercin kurtarıldı

SİNOP - Sinop'ta çamaşır iplerine dolanan bir güvercin itfaiye görevlileri tarafından kurtarıldı.

Olay, 16.50 sıralarında Gazi Caddesi'ndeki bir apartmanın 4. katında meydana geldi. Balkondaki çamaşır iplerine dolanan güvercini gören çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar sonrası kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri güvercini dikkatlice kurtardı. Sağlık durumu kontrol edilen güvercin, itfaiye görevlileri tarafından dikkatlice yeniden gökyüzüne salındı.

Sinop'ta Çamaşır İplerine Dolanan Güvercin Kurtarıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIFAT YILMAZ - Yerel
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