Haberler

Sinop'ta Başarılı Mahalle Bekçilerine Başarı Belgesi

Sinop'ta Başarılı Mahalle Bekçilerine Başarı Belgesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan aranan şahısların yakalanmasında üstün gayret gösteren mahalle bekçileri, Vali Mustafa Özarslan ve İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu tarafından Başarı Belgesi ile ödüllendirildi. Vali Özarslan, kentin huzur ve güvenliği için çalışan tüm emniyet personeline teşekkür etti.

Sinop'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan aranan şahısların yakalanmasında üstün gayret gösteren mahalle bekçilerine başarı belgesi verildi.

Sinop'ta aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda başarılı olan mahalle bekçileri ödüllendirildi. Sinop Valisi Mustafa Özarslan, İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu ile birlikte, kesinleşmiş hapis cezası bulunan aranan şahısların yakalanmasında üstün gayret gösteren İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki mahalle bekçilerine "Başarı Belgesi" takdim etti. Vali Özarslan, kentin huzur ve güvenliğinin sağlanması için mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapan tüm emniyet personeline teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump’tan Umman’a açık tehdit: Önümüze çıkarlarsa fena halde bombalarız

Trump’ın hedefinde bu kez o ülke var: Fena halde bombalarız
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sinop Belediyesi’nde 15 milyonluk Yuvam’a 2 liralık kira: İşletmenin mali sonucu açıklanmadı

Bu nasıl iş? Milyonlarca liraya yeniledi, 2 liraya kiraladı
Erotik sahneleri olay olmuştu! Kızılcık Şerbeti'nde rol alacak

Erotik sahneleri olay olmuştu! Kızılcık Şerbeti'nde rol alacak
Anthony Taylor, Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonları değerlendirdi

Tartışmalara son noktayı koydu
Erdoğan'dan Menderes'in yeni başkan vekiline tebrik telefonu: İnandık ve başardık

Telefonun ucundaki isim çiçeği burnunda başkanı mest etti
Adana'da aile katliamı! Eşini 39, oğlunu 49 yerinden canice katleden sağın cezası onandı

Eşiyle oğlunu canice katletti! Utanmadan bu savunmayı yaptı
Arda Turan'ın zor gecesi: Apar topar sığınağa saklandı

Arda Turan'ın zor gecesi: Apar topar sığınağa saklandı
Suudi Arabistan'da diplomasi tarihinde bir ilk: Kadın başkonsolos göreve başladı

Ülke tarihinde bir ilk: Yemin ederek göreve başladı