Haberler

Sinop'ta Çöken Yol 3 Yıldır Onarım Bekliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'un Durağan ve Dikmen ilçelerini bağlayan karayolunda yaklaşık üç yıl önce meydana gelen çökme onarılmadı. Tek şeritten kontrollü sağlanan ulaşım ve yetersiz güvenlik önlemleri bölge halkının tepkisine yol açtı.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'un Durağan ilçesi ile Dikmen ilçesini birbirine bağlayan karayolunda yaklaşık üç yıl önce meydana gelen yol çökmesinin halen onarılmaması, bölge halkının tepkisine neden oluyor.

Edinilen bilgilere göre, yüklenici firmanın yolu teslim etmesinden kısa bir süre sonra meydana gelen çökme nedeniyle ulaşım uzun süredir tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Aradan geçen yaklaşık üç yıla rağmen bölgede kalıcı bir çözüm üretilmemesi, sürücüler ve vatandaşlar tarafından eleştiriliyor.

Bölge sakinleri, özellikle gece saatlerinde yolun tehlike oluşturduğunu belirterek, yeterli ışıklandırma ve güvenlik önlemlerinin bulunmadığını ifade etti. Vatandaşlar, ilgili kurumlara birçok kez başvuruda bulunmalarına rağmen sorunun çözüme kavuşturulmadığını öne sürdü.

Yolu görüntüye alan bir vatandaş, "3 senedir bu yol böyle bekliyor. Yazıldı, çizildi. Adam ne kadar güçlü bir adammış. Ne vatandaş dinliyorlar, ne vali, ne de milletvekili." diyerek tepki gösterdi.

Kaynak: ANKA
Trump, ABD helikopterinin düşürüldüğünü doğruladı: İran'ın saldırısına yanıt vereceğiz

Trump, misillemeye hazırlanıyor! İran'ın saldırısını doğruladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Antalya'da SGK'ya rüşvet operasyonu: İl müdürü tutuklandı

SGK müdürü tutuklandı! Konuşulan rakam öyle böyle değil
Michy Batshuayi, Süper Lig'in eski şampiyonuna önerildi

Süper Lig'in eski şampiyonuna transfer olması an meselesi

Bahçelievler Belediye Başkanı, ruhsatsız iş yapan Suriyeli esnafın dükkanını mühürledi

Suriyeli esnafın dükkanına girer girmez talimatı verdi
Rüzgarda ipi kopan Türk bayrağını vatandaşlar korudu

Kim gördüyse aracını durdurdu, ortaya bu görüntüler çıktı
Uzak Şehir'in yıldızları tatilde aşka geldi

Fenomen dizi sezon finali yaptı, ünlü çift soluğu tatilde aldı
Mehmet Ali Erbil'in 'yeni sevgilisi' olduğu iddia edilmişti! 21 yaşındaki Eylem Çelik sessizliğini bozdu

Mehmet Ali Erbil'in 'yeni sevgilisi' denilen isim sessizliğini bozdu
Aykut Kocaman'dan olumsuz not: O transferi istemiyor

O transferi istemedi!