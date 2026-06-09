Sinop'ta Çöken Yol 3 Yıldır Onarım Bekliyor

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'un Durağan ilçesi ile Dikmen ilçesini birbirine bağlayan karayolunda yaklaşık üç yıl önce meydana gelen yol çökmesinin halen onarılmaması, bölge halkının tepkisine neden oluyor.

Edinilen bilgilere göre, yüklenici firmanın yolu teslim etmesinden kısa bir süre sonra meydana gelen çökme nedeniyle ulaşım uzun süredir tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Aradan geçen yaklaşık üç yıla rağmen bölgede kalıcı bir çözüm üretilmemesi, sürücüler ve vatandaşlar tarafından eleştiriliyor.

Bölge sakinleri, özellikle gece saatlerinde yolun tehlike oluşturduğunu belirterek, yeterli ışıklandırma ve güvenlik önlemlerinin bulunmadığını ifade etti. Vatandaşlar, ilgili kurumlara birçok kez başvuruda bulunmalarına rağmen sorunun çözüme kavuşturulmadığını öne sürdü.

Yolu görüntüye alan bir vatandaş, "3 senedir bu yol böyle bekliyor. Yazıldı, çizildi. Adam ne kadar güçlü bir adammış. Ne vatandaş dinliyorlar, ne vali, ne de milletvekili." diyerek tepki gösterdi.

Kaynak: ANKA