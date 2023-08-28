Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatif Birliği Başkanı Ünlü: "Devlet, Mazotu Yarı Yarıya Ucuz Verse Biraz Daha İmkanımız Olur"

Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatif Birliği Başkanı ve Balıkçı Namık Ünlü, balıkçıların en büyük giderlerinin akaryakıt olduğunu belirterek, "Devletimizden mazot konusunda destek istiyoruz. Daha önceki seneler 20 liraysa 10 lirasını veriyordu. ÖTV’den yarı yarıya yararlanıyorduk önceden. Ama şimdi 4- 5 lira gibi düşük fiyatla alıyoruz. O da bizi sıkıntıya soktu. Devlet, yarı yarıya mazotu ucuz verse bize biraz daha imkanımız olur" dedi. Balıkçı teknesi kaptanı Burhan Sağlam ise, "Bu seneki zamlar bizi çok yorar. Kayığın gideri, personelin gideri derken masraflar çok arttı. Eğer balığın fiyatında da bir artış olmazsa balıkçı çok yorulur" diye konuştu.

MUSTAFA USTA

Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatif Birliği Başkanı ve Balıkçı Namık Ünlü, balıkçıların en büyük giderlerinin akaryakıt olduğunu belirterek, "Devletimizden mazot konusunda destek istiyoruz. Daha önceki seneler 20 liraysa 10 lirasını veriyordu. ÖTV'den yarı yarıya yararlanıyorduk önceden. Ama şimdi 4- 5 lira gibi düşük fiyatla alıyoruz. O da bizi sıkıntıya soktu. Devlet, yarı yarıya mazotu ucuz verse bize biraz daha imkanımız olur" dedi. Balıkçı teknesi kaptanı Burhan Sağlam ise, "Bu seneki zamlar bizi çok yorar. Kayığın gideri, personelin gideri derken masraflar çok arttı. Eğer balığın fiyatında da bir artış olmazsa balıkçı çok yorulur" diye konuştu.

Ülke genelinde 1 Eylül'de başlayacak olan balık avı sezonu öncesi Sinop limanında son hazırlıklarını yapan balıkçılar, geçen senelere nazaran artan maliyetlerden şikayetçi. Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatif Birliği Başkanı ve balıkçı Namık Ünlü, "Biz 6 ay çalışıp 6 ay fabrikasına kilit vuran sektörüz. Su ürünlerimiz ve Tarım İl Müdürlüğümüzden hiçbir manevi destek göremiyoruz. Bir sefer bir arayın ağlarınızı yaptınız mı, sezona hazır mısınız diye sorun. Biz manevi destek istiyoruz. 1 Eylül'e çıkacağız ama buruk bir sevincimiz var" dedi.

"BİZİM EN BÜYÜK ETKENİMİZ AKARYAKIT GİDERİ"

Namık Ünlü şunları söyledi:

"İnşallah 1 Eylül'de vira bismillah diyeceğiz. Şu anda personelimizle birlikte ağlarımızı hazırlıyoruz. Hazırlıklarımızı 1 Eylül'e kadar tamamlarız inşallah. Ondan sonra denize çıkacağız. İlk etapta Karadeniz'de palamut beklentimiz var fakat bu sene baktığımız zaman palamut çok kıt gibi gözüküyor. Bunun yerine inşallah hamsiden, istavritten, lüferden, sarıkanattan tamamlarız diye düşünüyoruz. Tabi yarın ne olacağını bilsek ihya oluruz. Palamut yok deriz, inşallah daha bol olur. 1 Eylül'den itibaren nasibimizi arayacağız. Bizim en büyük etkenimiz akaryakıt gideri çünkü bizi kara kara düşündüren en büyük sıkıntı bu. Camiamızdan ufaktan büyüğe kime sorarsanız hepsinin sıkıntısı yakıt çünkü akaryakıtta yüzde 100'ün üzerinde bir zam oluştu. Önceden ÖTV'den yarı yarıya yararlanıyorduk ama şimdi 5- 6 lira gibi bir imkanımız var. O da bize 32 lira civarına geliyor. Biz günde 2 buçuk, 3 ton mazot yakıyoruz. Günlük mazot giderimiz 130 bin lira civarında bir maliyet. Personel, kumanya gider hariç. Balık tutmadığımız zaman biz çok büyük sıkıntı yaşıyoruz.

"DEVLETİMİZDEN ÖZELLİKLE ÖTV'SİZ MAZOT OLAN KISMINDA DESTEK İSTİYORUZ"

200 bin liranın üzerinde aylık sadece sigorta maliyetimiz var. Bu da maaş maliyeti ve kumanya maliyeti hariç. Maliyetlerimiz çok yüksek. Denizde rast gelirse tutacağız. Umudumuz orada. Her tuttuğumuz balığın parasını da biz alamıyoruz. Harcamalar, giderler derken ucundan bize de ne kalıyorsa bir sonraki seneye tekrardan büyük bir yatırımlar bizi bekliyor. Devletimizden özellikle ÖTV'siz mazot olan kısmında destek istiyoruz. Daha önceki seneler yarı yarıyaydı bu olay. 20 liraysa 10 lirasını veriyordu. Şimdi ÖTV'de aradaki farkı kapatınca bizim de normal pompa fiyatıyla aramızda bir fark kalmadı. Nasıl otobüsçü, kamyoncu alıyorsa bizde onlardan 4- 5 lira gibi düşük fiyatla alıyoruz. Devlet, bize yarı yarıya mazotu ucuz verse biraz daha imkanımız olur. Bu iş yetkililerin bileceği iş. Ülkenin de durumu belli. Ülkenin durumunda bir ekonomik kriz var. Bunu kabul etmek lazım çünkü zamlar hakikaten işveren grubunu çok büyük etkiliyor. Biz 6 ay çalışıp 6 ay fabrikasına kilit vuran sektörüz. Su ürünlerimiz ve Tarım İl Müdürlüğümüzden hiçbir manevi destek göremiyoruz. Bir sefer bir arayın ağlarınızı yaptınız mı, sezona hazır mısınız diye sorun. Biz manevi destek istiyoruz. 1 Eylül'e çıkacağız ama buruk bir sevincimiz var. Demirci köyü limanında şuanda yolumuz yok. Rampa yukarı arabalar çıkamıyor ve kepçelerle çıkıyoruz. Bir yol projesini hayata geçirip yolumuzu yaptıramadık. Bunu Tarım İl Müdürlüğüne ve su ürünlerine defalarca söyledik ama limanın içerisi şu anda atık ve göçük halde."

"BU SENEKİ ZAMLAR BİZİ ÇOK YORAR"

Balıkçı teknesi kaptanı Burhan Sağlam, "Geçen yıllara bakaraktan bu sene palamut zayıf görünüyor. Küçük balıkçılarımızın tutmasına göre palamutlar az ama istavrit ve hamsiden umutluyuz. Şu anda Eylül 1 için son hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bu seneki zamlar bizi çok yorar. Kayığın gideri, personelin gideri derken masraflar çok arttı. Eğer balığın fiyatında da bir artış olmazsa balıkçı çok yorulur" dedi.

"VATANDAŞ BALIK ALMAYA PARA AYIRABİLECEK Mİ?"

Balıkçı Cemal Şahinkaya ise, "1 Eylül'de sezonumuz açılacak. Denize eksiksiz çıkmak için ağlarımızı hazırlıyoruz. Bu sene balık inşallah bereketli olur. Zamlar bizi etkiliyor. Halkın gücü de önemli. Biz balık tutacağız ama bakalım halkımız alabilecek mi, vatandaş balık almaya para ayırabilecek mi o da var. Biz tabi ki tutmak için elimizden geleni yapacağız. Herkes gibi mazot fiyatları bizi de etkiliyor" diye konuştu.