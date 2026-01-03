Sinop Beyaza Büründü: Kartpostallık Kış Manzaraları Dronla Görüntülendi

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop, etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü. Şehrin karpostallık görüntüleri dron kamerasına yansıdı.

Türkiye'nin en kuzeyinde yer alan ve coğrafi yapısı gereği güzelliğiyle öne çıkan Sinop, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte beyaza büründü. Kent merkezine düşen kar, seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıkardı. Şehrin gürültüsünden uzak, beyazın sessizliğiyle kaplanan Sinop manzarası, havadan görüntülendi. Kar yağışının ardından ortaya çıkan bu atmosfer, kışın soğuk yüzünü unutturarak izleyenlere görsel bir şölen sundu.

Sokak araları çocukların kayak pistine dönüştü

Sinop'ta etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürürken en büyük mutluluğu çocuklar yaşadı. Cadde ve sokakların adeta buz pistine döndüğü şehirde çocuklar, soğuk havaya aldırış etmeden karın keyfini çıkardı. Akşam saatlerinden itibaren mahalle aralarında toplanan çocuklar kayak yaptı ve arkadaşlarıyla doyasıya eğlendi.

Erfelek şelaleleri güzelliğiyle göz kamaştırdı

Sinop'un Erfelek ilçesinde iki ormanın birleştiği derin vadi içerisinde akan irili ufaklı 28 şelaleden oluşan, 720 dekarlık alana sahip olan Erfelek Tatlıca Şelaleleri, beyaz örtüsüyle de görsel bir şölen sundu.