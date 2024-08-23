Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'ne Sibel Kılıçoğlu atandı
Sinop İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu, görevine başladı. Sinop Valisi Mustafa Özarslan tarafından kabul edilen Kılıçoğlu'na yeni görevinde başarılar dileyen Vali Özarslan, 'hayırlı olsun' dileklerini iletti.
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Sibel Kılıçoğlu, görevine başladı.
Sinop İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu, Sinop Valisi Mustafa Özarslan'ı ziyaret etti. Vali Özarslan, Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Sibel Kılıçoğlu'nu makamında kabul etti. Emniyet Müdürü Kılıçoğlu'na 'hayırlı olsun' dileklerini ileten Özarslan, kendisine yeni görevinde başarılar diledi. - SİNOP