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Sinop Havalimanı personeli ŞÖNİM'den kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi aldı

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Sinop Havalimanı personeli ŞÖNİM'den kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi aldı
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Sinop Havalimanı personeline verilen eğitimde kadına yönelik şiddetle mücadele ele alındı. ŞÖNİM psikoloğu Betül Çakıcı, şiddetin türleri, erken fark edilmesi, mağdurlara yaklaşım ve 6284 sayılı Kanun kapsamındaki tedbirleri anlattı.

Sinop'ta, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla Sinop Havalimanı personeline bilgilendirme eğitimi gerçekleştirildi.

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) psikoloğu Betül Çakıcı tarafından gerçekleştirilen eğitimde, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda personele bilgi verildi.

Eğitim kapsamında kadına yönelik şiddetin türleri ve yaygınlığı, şiddetin erken fark edilmesi, şiddet mağdurlarına yönelik doğru yaklaşım ile şiddetle mücadelede toplumsal farkındalığın önemi ele alındı.

Programda ayrıca 6284 sayılı Kanun kapsamında sunulan koruyucu ve önleyici tedbirler ile şiddet mağdurlarının başvurabileceği destek mekanizmaları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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