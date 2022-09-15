Sinop haberi! Sinop Belediyesi'ne Bağlı Cankurtaran Ekipleri Bugün Faaliyetlerini Sonlandıracak

Sinop Belediyesi, Kumkapı ve Akliman plajlarında görev yapan İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı cankurtaran ekiplerinin bugün faaliyetlerini sonlandıracağını duyurdu.

Sinop Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı cankurtaran ekiplerinin 15 Eylül Perşembe günü (bugün) faaliyetlerini sonlandıracağı açıklandı. Belediye'den yapılan yazılı açıklamaya göre Belediye Başkanı Barış Ayhan şunları kaydetti:

"EKİPLERİMİZ BU YIL 12 BOĞULMA VAKASINDA CAN KURTARDI"

"Vatandaşlarımızın güvenliği için sahillerimizde görevli arkadaşlarımız önce aldıkları ilkyardım bilgisi ile teorik ve pratik eğitim sonrası görevlerine başlıyorlar. Sahillerimizde durmaksızın güvenlik önlemleri alarak özveriyle çalışıyorlar. Ekiplerimiz bu yıl yaşanan 12 boğulma vakasında can kurtardı, son iki yıldır da cankurtaran ekibimizin görev yaptığı sahillerde can kaybı yaşamadık. Her geçen gün sahillerimizde güvenlik önlemlerimizi arttıracak, ekibimizi hem teknik hem pratik anlamda geliştirmeyi sürdüreceğiz. Bugün itibariyle görevlerini tamamlayan arkadaşlarımıza özverili çalışmaları teşekkür ediyorum."