Sinop haber | Sinop'ta Kestane Ağaçlarına 'Gal Arısı' Dadandı

Sinop yerel haberi | Kestane üretiminde Türkiye’nin önemli merkezlerinden biri olan Sinop’un Erfelek ilçesinde kestane arılarına bu yıl ‘gal arısı’ dadandı. Erfelek Ziraat Odası Başkanı Ali Koca, “Erfelek’te son yıllarda gal arısı bütün kestane ormanlarımızı sarmış durumda. Yapmış olduğumuz üretimi çok derinden etkiliyor ve verim kaybı oluşturuyor, kaliteyi düşürüyor. Geçen sene üretimimiz 500 tondu, bu sene 350 tona düştü… Yetkililerden bir an önce gelip bu konuyla ilgilenmelerini ve çare bulunmasını istiyoruz” dedi.

MUSTAFA USTA

Kestane üretiminde Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri olan Sinop'un Erfelek ilçesinde kestane arılarına bu yıl 'gal arısı' dadandı. Erfelek Ziraat Odası Başkanı Ali Koca, "Erfelek'te son yıllarda gal arısı bütün kestane ormanlarımızı sarmış durumda. Yapmış olduğumuz üretimi çok derinden etkiliyor ve verim kaybı oluşturuyor, kaliteyi düşürüyor. Geçen sene üretimimiz 500 tondu, bu sene 350 tona düştü… Yetkililerden bir an önce gelip bu konuyla ilgilenmelerini ve çare bulunmasını istiyoruz" dedi.

Sinop'un Erfelek ilçesinde kuzu kestanesinin hasadı başladı. Ancak bu yıl gal arısı dadanan kestane ağaçlarında rekolte düştü. Gal arısı, ilkbahar aylarında kestane çiçeğine yumurtasını bırakarak ürün kalitesinin ve rekoltenin düşmesine neden oluyor.

"YETKİLİLERDEN ÇARE BULUNMASINI İSTİYORUZ"

Konu ile ilgili ANKA Haber Ajansı'na bilgi veren Erfelek Ziraat Odası Başkanı Ali Koca, şunları söyledi:

"Erfelek'te son yıllarda gal arısı bütün kestane ormanlarımızı sarmış durumda. Yapmış olduğumuz üretimi çok derinden etkiliyor ve verim kaybı oluşturuyor, kaliteyi düşürüyor. Geçen sene üretimimiz 500 tondu, bu sene 350 tona düştü. Bundan sonraki yıllarda da daha çok düşeceğini tahmin ediyoruz, çünkü gal arısı çok ciddi zararlar vermeye başladı. Kestane ağaçlarımızı kurutuyor. Meyvelerin kalitesini, kalibresini düşürüyor. Bu amaçla yetkililerden bir an önce gelip bu konuyla ilgilenmelerini ve çare bulunmasını istiyoruz. Çünkü bizim gelirimizi doğrudan etkileyen bir durum söz konusu burada. Çiftçilerimiz, kestane toplayarak geçimlerini sağlıyorlar. Böyle giderse ileriki yıllarda kestaneden bahsetmemiz mümkün olmayacak. Böyle bir lezzetli ürünü kaybetmiş olacağız."