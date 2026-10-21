Sinop Gerze'de Haşim ve Zehra Tarı Ortaokulu kan bağışı kampanyası düzenledi

Sinop'un Gerze ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasıyla kan bağışının önemine dikkat çekilerek toplumsal farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Gerze ilçesinde Türk Kızılay koordinesinde Haşim ve Zehra Tarı Ortaokulu Kızılay ve Kan Bağışı Kulübü'nce kan bağışı kampanyası düzenlendi. Toplum hizmeti kapsamında hayata geçirilen kampanyayla vatandaşların kan bağışına teşvik edilmesi ve ihtiyaç sahiplerine umut olunması hedefleniyor. Okulun Kızılay ve Kan Bağışı Kulübü rehber öğretmenleri Sibel Emel Yılmaz ve Emine Hatun Karaaslan ile Okul Müdür Vekili Büşra Aksu öncülüğünde gerçekleştirilen kampanyada, kan bağışının hayat kurtaran önemine vurgu yapıldı.

Toplum hizmeti kapsamında düzenlenen kampanyayla kan bağışı konusunda farkındalık oluşturulması ve ihtiyaç sahiplerine umut olunması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı