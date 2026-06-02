Sinop'ta Heyelan Nedeniyle Köy Yolu Ulaşıma Kapatıldı

(SİNOP) - Sinop'un Ayancık ilçesinde meydana gelen heyelan sonrası Çamurca yolu güzergahı geçici süreyle ulaşıma kapatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Sinop'un Ayancık ilçesinde Çamurca yolu güzergahındaki yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintileri bölgede güvenlik riski oluşturdu. Olası olumsuzluğun önüne geçmek amacıyla AFAD ekipleri tarafından yol trafiğe kapatıldı, güvenlik önlemleri alındı.

Bölgede ekiplerce inceleme çalışmalarının sürdürdüğü, riskin tamamen ortadan kaldırılmasının ardından yolun yeniden ulaşıma açılacağı bildirildi.

Kaynak: ANKA