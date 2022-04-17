Sınır ötesinde görev yapan kahramanın oğlundan ilginç istek

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, kendisine sosyal medya üzerinde mesaj atarak evine davet eden ve babası Suriye'de görev yapan Kahraman Mehmetçiğin oğlu Ömer Asaf'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelerek, halkla iççice olmaya özel önem veren Vali Mahmut Çuhadar, eşi Serinay Çuhadar'la birlikte kendisini sosyal medya aracılığı ile evine davet eden 5 yaşındaki Ömer Asaf'ı ve ailesini evinde ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.

Kendilerini polis üniforması ile karşılayan Ömer Asaf ve kardeşi Efe'yi kucaklayarak yakın ilgi gösteren Vali Mahmut Çuhadar ve eşi Serinay Çuhadar, çocuklara yanında getirdikleri oyuncak ve çeşitli hediyeler verdi.

Ömer Asaf ve Efe'nin annesi ile bir süre sohbet eden Vali Mahmut Çuhadar, "Ömer yavrumuz bizleri sosyal medyadan evine davet etti. Bizlerde Ömer'in isteğine kayıtsız kalmadık. Geleneksel değerlerimizi korumak ve yaşatmak kadar günün gelişen ve değişen iletişim kanallarını da takip ediyor ve kullanıyorum. Bugün Ömer Asaf evladımızın sosyal medya üzerinden yaptığı davetini kırmayarak eşimle birlikte bir ziyaret gerçekleştirdik. Bizler günün her saati vatandaşın bize ulaşması için kullanabileceği tüm kanalları açık tutuyoruz. Gönül kapımız da makam kapımız da tüm samimiyetimizle herkese açıktır. Bu vesileyle bizi evlerine davet eden Karatepe ailesine göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayı teşekkür ediyor, Ömer Asaf ve kardeşi Efe'ye başarılarla dolu, sağlıklı, huzurlu bir ömür diliyorum" diye konuştu.

Ömer Asaf ve Efe'nin annesi ise, Vali Mahmut Çuhadar ve eşi Serinay Çuhadar'ın ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getirerek teşekkür etti. - ADIYAMAN