Sınır kenti Kilis'te 19 Mayıs kutlamaları - Haberler

Sınır kenti Kilis'te 19 Mayıs kutlamaları

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KİLİS - Kilis'te, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te tören öncesi dev Türk bayraklarıyla öğrenciler ile gençler Hacı Cümbüş Kavşağından başlayarak, Cumhuriyet Meydanına kadar bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Kilis'te, Gençlik ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunumu yapıldı. Kilis Valisi Recep Soytürk, AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Garnizon ve 1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Halil Sıddık Ayhan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan ile protokol üyeleri katıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasından Öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu. Öğrenciler tarafından karate, bilek güreşi, jimnastik gösterisi sundu. Daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Öğrencilerin şiir okumasının ardından yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödüller verildi.