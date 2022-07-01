Sınır kapısında yolun dar olması geçişleri zorlaştırıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sınır kapısında yolun dar olması geçişleri zorlaştırıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Sınır kapısında yolun dar olması geçişleri zorlaştırıyor

Uzun zamandır kapalı olan Posof Türkgözü sınır kapısı açılmasına rağmen yolun dar olması özellikle Tır sürücülerini zor durumda bırakıyor.

Uzun zamandır kapalı olan Posof Türkgözü sınır kapısı açılmasına rağmen yolun dar olması özellikle Tır sürücülerini zor durumda bırakıyor.

Sınır kapısına giden yolun asfalt olmasına rağmen dar olması nedeniyle Tır'ların geçişlerinde sıkıntılar yaşanıyor. Sınıra yakın mevkide karşılaşan tırlar çarpışmamak için kenardan gitmeye çalışırken kayarak tamamen devrileceği sırada durarak devrilmeden son anda kurtuldu. Tır'ın arka yüklü bölümü yan yattığı için kurtarıcı araçlar çağrılarak 2 saatlik bir çalışma sonunda kurtarıldı.

İş makinelerinin kurtarma çalışmalarından dolayı yol 2 saat kapanınca yolda ki araç kuyruğu da 2 kilometre uzadı.

(Halil İbrahim Ataman /İHA)

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title