Haberler

Mahsur kalan araçlar kurtarıldı

Mahsur kalan araçlar kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası birçok araç yolda mahsur kaldı. İş makineleri tarafından kurtarılan araçlar için yollar temizlendi. Yetkililer, olumsuz hava şartlarının devam ettiğini belirterek trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası birçok araç yolda mahsur kaldı.

Yaklaşık 2 gündür Sincik ilçesinde devam eden yoğun kar yağışıyla birlikte Sincik-Kahta ve Sincik-Yarpuzlu karayolunda araçlar yolda ilerleyemeyerek mahsur kaldı. Mahsur kalan araçlar iş makineleri tarafından çekilerek kurtarıldı. Araçların çekilmesiyle birlikte iş makineleri tarafından kapanan yollarda temizleme çalışması yapıldı.

Yetkililer, olumsuz hava şartlarının devam ettiğini belirterek zorunlu olmadıkça araçların trafiğe çıkmaması konusunda uyarıda bulundu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş

Eleştiriler sonrası Şimşek'ten yeni hamle! 10 bin lira ek maaş geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14 yaşındaki Nur Banu kanlar içinde ölü bulundu

Çocukların çığlıklarına gitti! Eve giren çoban dehşetle karşılaştı
Nihat Kahveci Fenerbahçe'nin mağlubiyeti sonrası çıldırdı: Efendi Moda Sahili'nde...

Fenerbahçe'nin mağlubiyeti sonrası çıldırdı: Efendi Moda Sahili'nde...
Yok artık Uğurcan Çakır! Yaptıklarını duyanlar inanamıyor

Yok artık Uğurcan! Yaptıklarını duyanlar inanamıyor
Maçtan sonra ortaya çıkan görüntü! Gol bağıra bağıra gelmiş

Maçtan sonra ortaya çıkan görüntü! Gol bağıra bağıra gelmiş
14 yaşındaki Nur Banu kanlar içinde ölü bulundu

Çocukların çığlıklarına gitti! Eve giren çoban dehşetle karşılaştı
Altın gece yarısı bir anda fırladı! Bir kritik eşik daha aşıldı

Gece yarısı bir anda fırladı! Bir kritik eşik daha aşıldı
Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler

Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler