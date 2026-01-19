Haberler

Çatılardaki buz kütleleri tehlike saçıyor

Çatılardaki buz kütleleri tehlike saçıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası çatılarda oluşan buz sarkıtları, vatandaşlar için tehlike oluşturuyor. Yetkililer, düşme ihtimaline karşı dikkatli olunması ve riskli alanlardan uzak durulması konusunda uyarılarda bulundu.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde binaların çatılarında biriken kar kütleleri ve buz sarkıtları tehlike oluşturmaya başladı.

Sincik ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının eksi 13 dereceye kadar düşmesiyle birlikte çatılarda buz sarkıkları oluştu. İlçe genelinde çok sayıda binanın çatısında oluşan buz sarkıtlarının zaman zaman koparak yere düştüğü belirtilirken, vatandaşların cadde ve sokaklarda yürürken zor anlar yaşadığı ifade edildi. Özellikle yaya yoğunluğunun bulunduğu bölgelerde düşen buz kütlelerinin can güvenliği açısından risk oluşturduğu kaydedildi.

Yetkililer, buz kütlelerinin düşme ihtimaline karşı vatandaşların dikkatli olmalarını, mümkün oldukça binaların saçak altlarından geçmemelerini ve riskli alanlarda tedbirli davranmalarını istedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...

Herkes Şara'yı konuşuyor ama... İşte Suriye'de PKK'yı silen adam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12 milyon garsona, 90 milyon vakfa! Eleştirilerin odağındaki Şekib Avdagiç'e milyonluk harcama kalemleri soruldu

Eleştirilerin odağındaki isme milyonluk harcama kalemleri soruldu
Kocasına ihanet eden kadın, sosyal medya kullanıcılarından yardım istedi

Kocasına ihanet edip sosyal medyadan yardım istedi
Süper Lig devinin kalecisiyle aşk yaşayan Türkü Su Demirel'den sürpriz hamle

Süper Lig devinin kalecisiyle yaşadığı aşk kısa sürdü
Terör örgütü SDG'den İsrail'e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın

Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail'e skandal çağrı
12 milyon garsona, 90 milyon vakfa! Eleştirilerin odağındaki Şekib Avdagiç'e milyonluk harcama kalemleri soruldu

Eleştirilerin odağındaki isme milyonluk harcama kalemleri soruldu
Hiç acımadılar! Dev finali gölgede bırakan görüntü

Dev finali gölgede bırakan görüntü
Mane sahadan çekilen takımı tek cümlesiyle geri döndürmüş

Mane sahadan çekilen takımı tek cümlesiyle geri döndürmüş