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Sincan Anne Çocuk Oyun Evlerindeki Miniklerden Anlamlı Ziyaretler

Sincan Anne Çocuk Oyun Evlerindeki Miniklerden Anlamlı Ziyaretler
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Sincan Anne Çocuk Oyun Evleri'nde etkinliklerin yanı sıra bu hafta minikler, Millet Camii ve Nasreddin Hoca Çocuk Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Çocuklar camide dua ederken, kütüphanede kitaplarla keyifli anlar yaşadı. Ayrıca, sürpriz bir Bedi Besmele töreni ile hediyeler alışverişinde bulundular.

Sincan Anne Çocuk Oyun Evlerinde bu hafta minikler Millet Camii ve Nasreddin Hoca Çocuk Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

Açıldığı günden bu yana Sincanlı annelerin gözdesi olan Anne Çocuk Oyun Evleri'nde her hafta farklı etkinlikler ve atölyeler eşliğinde çocuklar keyifli vakit geçiriyor. Annelerin de dahil olduğu programlarda minikler eğlenerek eğitim görüyor. Bu çerçevede, minikler için Millet Camii ve Nasreddin Hoca Çocuk Kütüphanesi'ne gezi düzenlendi. Çocuklar camiyi gezerek küçük elleriyle dualar etti. Çocuk kütüphanesinde ise kitapların etkileyici dünyasına dalan çocuklar, mutlu anlar yaşadı.

Yenikent Anne Çocuk Oyun Evi'ndeki minikler için bir de sürpriz vardı. Osmanlı döneminden kalma bir gelenek olan "Bedi Besmele" töreni ile çocuklar birbirlerine hediyeler verdi. Yaptıkları baloncuklarla günün keyfini çıkaran minikler bu güzel etkinliği hatıra fotoğrafıyla taçlandırdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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