Simav Naşa Büyük Camiindeki Öğrencilerden Filistin'e Yardım

Simav Naşa Büyük Camide okuyan öğrenciler harçlıklarından biriktirdikleri 8 bin TL'yi Filistin'e gönderilmesi için İlçe Müftülüğüne teslim ettiler.

Simav İlçe Müftülüğüne bağlı Naşa Büyük Camiine okul sonrası ve hafta sonu okumaya gelen öğrenciler, harçlıklarını ve kumbaralarında biriktirdikleri 8 bin TL'yi, Din Görevlileri Zafer Demircan, Muhammed Selman ve Veysel Duru ile birlikte İlçe Müftülüğüne gelerek İlçe Müftüsü Hasan Serçe'ye Filistin'e ulaştırılmak üzere makbuz karşılığı teslim ettiler. - KÜTAHYA