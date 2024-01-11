Üye Girişi
Haberler

Simav Naşa Büyük Camiindeki Öğrencilerden Filistin'e Yardım

Güncelleme:
Abone Ol

Simav Naşa Büyük Camiinde okuyan öğrenciler, biriktirdikleri 8 bin TL'yi Filistin'e gönderilmesi için İlçe Müftülüğüne teslim etti.

Simav Naşa Büyük Camide okuyan öğrenciler harçlıklarından biriktirdikleri 8 bin TL'yi Filistin'e gönderilmesi için İlçe Müftülüğüne teslim ettiler.

Simav İlçe Müftülüğüne bağlı Naşa Büyük Camiine okul sonrası ve hafta sonu okumaya gelen öğrenciler, harçlıklarını ve kumbaralarında biriktirdikleri 8 bin TL'yi, Din Görevlileri Zafer Demircan, Muhammed Selman ve Veysel Duru ile birlikte İlçe Müftülüğüne gelerek İlçe Müftüsü Hasan Serçe'ye Filistin'e ulaştırılmak üzere makbuz karşılığı teslim ettiler. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Filistin Simav Yerel Dünya Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title