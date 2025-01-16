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Simav'da Yeni Din Görevlilerine Cübbe ve Fes Giydirildi

Simav'da Yeni Din Görevlilerine Cübbe ve Fes Giydirildi
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Simav İlçe Müftülüğü'ne bağlı köylere atanan 6 din görevlisi için düzenlenen cübbe ve fes giydirme töreninde, İlçe Müftüsü Hasan Serçe, görevin önemine değinerek başarılı çalışmalar diledi.

Simav İlçe Müftülüğüne bağlı farklı köylere ilk atamaları gerçekleşen 6 din görevlisi için cübbe ve fes giydirme töreni düzenlendi.

Müftülük makam odasında İlçe Müftüsü Hasan Serçe tarafından cübbe ve fesleri giydirilen din görevlileri, İlçe Müftüsü Serçe'nin yapacakları görevin ehemmiyeti hakkındaki konuşması, başarı dilekleri ve yapılan duanın ardından görev yerlerine uğurlandı.

Diyanet Akademisinden mezun olan din görevlilerinden Hayri Koyuncu, İmranlar köyünde, Yusuf Ziya Gider, Yaykın köyünde, Mücahit Akbulut, Örenli köyünde, Üsame Resuloğlu, Esenbağ köyünde, Feyzullah İbrahim Demirel, Çamlık köyünde ve Yasin Koyun, Bademli köyünde göreve başladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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