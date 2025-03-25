CHP'nin boykot çağrısına AK Parti'den ilk tepki

Özgür Özel'in boykot çağrısına AK Parti'den ilk tepki
İmamoğlu'nu Silivri'de ziyaret eden CHP lideri Özel'den sürpriz bayram kararı

Silivri'de İmamoğlu'nu ziyaret eden Özel'den sürpriz bayram kararı
İstanbul Valiliği'nden 'İmamoğlu posterlerini indirin' talimatı

Valilikten İmamoğlu talimatı! Her yerden toplatılacak
Kayyum atanan Maydonoz Döner'in otomobilleri satışa çıktı

Kayyum atanan Maydonoz Döner'in otomobilleri satışa çıkarıldı

Simav'da İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Bayram Yardımı

Simav'da İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Bayram Yardımı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Simav ilçesinde Hayme Ana 4-6 yaş kuran kursundaki ihtiyaç sahibi öğrencilere bayramlık kıyafet ve çeşitli yardımlar dağıtıldı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde Hayme Ana 4-6 yaş kuran kursunda öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilerin bayramlık kıyafetlerinin temin edildiği bildirildi.

İlçe Müftüsü Hasan Serçe, Kur'an kursu öğreticileri ve hayırseverlerin destekleri ile Hayme Ana 4 -6 yaş kuran kursunda öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere bayramlık kıyafetlerin yanında ayakkabı, erzak kolisi, alışveriş çeki ve zekat dağıtımı da yapıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title