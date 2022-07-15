Simav'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Haberler

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Simav'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Simav'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Kütahya'nın Simav ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde şehit aileleri ve şehit mezarları ziyaret edildi, mevlit okutuldu.

Kütahya'nın Simav ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde şehit aileleri ve şehit mezarları ziyaret edildi, mevlit okutuldu.

Cuma Namazı öncesi 15 Temmuz Şehitleri başta olmak üzere tüm şehitler için Mevlid-i Şerif okundu ve okunan hatimlerin duası yapıldı.

İlçe Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Belediye Başkanı Adil Biçer ve İlçe Müftüsü Hasan Serçe tarafından Yeni Mahalle Mezarlığındaki Şehitlik ziyaret edildi, şehitler için Kuran-ı Kerim ve dualar okundu.

Şehitlik ziyareti sonrasında 15 Temmuz gazileri Mehmet Başol ve Mustafa Türker'in aileleri evlerinde ziyaret edildi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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