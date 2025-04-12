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Silvan'da 'Çocuklar Ölürken, Sessiz Kalma' Yürüyüşü Düzenlendi

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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, Gazze'deki katliamları protesto eden bir yürüyüş düzenlendi. 'Çocuklar ölürken, sessiz kalma' temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, Filistin halkının yanında olduklarını dile getirdi.

Silvan'da "Çocuklar ölürken, sessiz kalma" yürüyüşü düzenlendi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde "Çocuklar ölürken, sessiz kalma" temasıyla bir yürüyüş düzenlendi.

Silvan İslami Sivil Toplum Kuruluşları öncülüğünde 1. Kılıçarslan Kent Meydanında toplanan kalabalık, Gazze'de yaşanan katliamları protesto etti. Ellerinde saldırılara dair fotoğraflar taşıyan katılımcılar, İsrail'e tepkilerini dile getirdi.

Genç yaşlı demeden birçok kişi Filistin için yapılan dualara eşlik etti. Vatandaşlar, Filistin halkının yanında olduklarını dile getirerek, zulmün bir an önce son bulması için dualarını eksik etmedi. "Çocuklar ölürken, sessiz kalma" yürüyüşü tarihi 1. Kılıçarslan Kent Meydanı'ndan başlayıp Selahaddin Eyyubi Camisi önünde son buldu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET TURGUT TAYUZAK - Yerel
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