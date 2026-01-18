Haberler

Silivri'de bir kişi soğuğa ve kara aldırış etmeden denize girdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Silivri Parkköy Sahili'nde Emircan Duran, dondurucu soğuğa ve kar yağışına rağmen denize girerek dikkat çekti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Silivri'de, dondurucu soğuğa ve yağan kara aldırış etmeyen vatandaş, denize girdi. O anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Silivri'de, Emircan Duran isimli vatandaş, dondurucu soğuğa ve yağan kara aldırış etmeden Parkköy Sahili'nde denize girdi. Duran'ın o anları cep telefonu ile kayda alındı. Görüntülerde, sahil kıyısında karların olduğu, Duran'ın ise soğuk suda yüzdüğü görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli

Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

50 kişinin partilediği daire çöktü! Onlarca kişi yaralandı

Büyük facia! Partiye onlarca kişi katılınca dairenin zemini çöktü
ABD'den Suriye'de operasyon! Bilal Hasan el-Casim öldürüldü

ABD'den intikam saldırısı! Bilal Hasan el-Casim öldürüldü
Kamerayı görünce yavaşlayanlar dikkat! Radar cezalarında yeni dönem

Kamerayı görünce yavaşlayanlar dikkat! Radar cezalarında yeni dönem
Tuba Büyüküstün'ün ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur

Ünlü oyuncunun ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur
50 kişinin partilediği daire çöktü! Onlarca kişi yaralandı

Büyük facia! Partiye onlarca kişi katılınca dairenin zemini çöktü
Çöpte yeni doğmuş bebek cesedi bulundu! Anne de baba da 17 yaşında

Çöpte bebek cesedi! İncelemede ortaya çıkan detay şoke etti
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı

Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma personeli tutuklandı