Silivri'de bir kişi soğuğa ve kara aldırış etmeden denize girdi
Silivri'de, Emircan Duran isimli vatandaş, dondurucu soğuğa ve yağan kara aldırış etmeden Parkköy Sahili'nde denize girdi. Duran'ın o anları cep telefonu ile kayda alındı. Görüntülerde, sahil kıyısında karların olduğu, Duran'ın ise soğuk suda yüzdüğü görüldü. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel