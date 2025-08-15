Silivri'de Yangın Paniği: İtfaiye Ekipleri Zamanında Müdahale Etti

Silivri'de Yangın Paniği: İtfaiye Ekipleri Zamanında Müdahale Etti
İstanbul'un Silivri ilçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile ormanlık alana ulaşmadan kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Silivri'de henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle ormanlık alana ulaşmadan söndürüldü.

İstanbul'un Silivri ilçesi Çanta Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın çevrede paniğe neden olurken ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgar nedeniyle büyüme riski taşıyan yangının ormanlık alana ulaşması ekiplerin koordineli çalışmasıyla önlendi. Yaklaşık bir saat süren müdahale sonucu yangın kontrol altına alınırken sonrasında tamamen söndürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
