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Kesime giden dana sahibinin elinden böyle kaçtı

İhlas Haber Ajansı - Yusuf Eker - Yerel
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Kesime giden dana sahibinin elinden böyle kaçtı

Kesime giden dana sahibinin elinden böyle kaçtıİSTANBUL Silivri'de kesime götürülen daha sahibinin elinden kaçınca vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Kesime giden dana sahibinin elinden böyle kaçtı

İSTANBUL Silivri'de kesime götürülen daha sahibinin elinden kaçınca vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Silivri Parkköy' de sahibinin kesime götürdüğü dana bir anda kaçtı. Kaçan dana sokakta koşmaya başladı. Hayvanın yanına gitmeye korkan vatandaşlar arabalarla önünü kesmeye çalıştı. Araçtan inen bir adam dananın ipini tutmaya çalışırken, hayvan kaçmaya başladı. Yaşanan o anlarda cep telefonu kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / Yusuf Eker - Yerel

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