Silivri'de güneşli havayı fırsat bilenler sahile akın etti

İstanbul'un Silivri ilçesinde baharın yüzünü gösterdiği güneşli pazar gününde vatandaşlar sahillere ve parklara akın etti.

Hafta sonunu değerlendirmek isteyen Silivrililer, park ve yeşil alanlarda yoğunluk oluşturdu. Özellikle yürüyüş yolları, bisiklet parkurları ve sahil bandındaki çay bahçeleri yoğunluk yaşanan alanlar arasında yer aldı. Aileler çocuklarıyla birlikte parklarda vakit geçirirken, bazı vatandaşlar ise deniz manzarası eşliğinde çaylarını yudumlamayı tercih etti. Özellikle sahil boyunca kurulu işletmelerde vatandaşlar boş masa bulmakta zorlandı. Silivri'de baharın etkisini hissettirdiği pazar günü, vatandaşlara hem dinlenme hem de sosyal aktivitelerde bulunma imkanı sundu. - İSTANBUL

