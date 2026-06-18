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Duvara Sıkışan İki Yavru Kediyi İstanbul İtfaiyesi Ekibi Kurtardı

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Silivri'deki bir AVM'nin duvarına sıkışan iki yeni doğan kedi, İstanbul İtfaiyesi ekiplerinin duvarı delerek gerçekleştirdiği müdahaleyle kurtarıldı. Bir yavrunun üzerindeki kene de itfaiye eri tarafından çıkarıldı. Kediler, bitişikteki kafenin çalışanlarına teslim edildi.

(İSTANBUL) - Silivri'deki bir AVM'nin duvarına sıkıştığı anlaşılan iki yeni doğan kedi, İstanbul İtfaiyesi'nin müdahalesiyle kurtarıldı.

Duvarı delen itfaiye erleri, iki yavru kediyi de kurtardı.

Ayrıca itfaiye eri, bir yavrunun üzerine yapışan keneyi çıkardı.

Kurtarılan kediler, duvarın bitişiğindeki kafenin çalışanlarına teslim edildi.

Kaynak: ANKA
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