Siirt'te Sinek İstilasına Karşı Tedirginlik

Siirt'in Kurtalan ilçesindeki 6 köyde sinek istilası devam ediyor. Bir evin dış cephesi sineklerle kaplanması vatandaş kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Çalıdüzü, Toytepe, Yunuslar, Gözpınar, Yoldurağı ve Gökdoğan köylerinde son zamanlarda yoğun sinek istilası görüldü. Köy sakinleri, özellikle son günlerde sineklerin aşırı artış gösterdiğini belirterek, evlerinde dahi rahat edemediklerini kaydetti. Köyde yaşayan vatandaşlardan biri, sineklerin evin dış cephesini kaplamasını cep telefonuyla kaydetti. - SİİRT