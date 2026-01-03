Siirt'te motokuryelere getirilen kısıtlama kaldırıldı

Siirt Valiliğinin kar yağışı nedeniyle motokuryele trafiğe çıkmalarına getirdiği geçici kısıtlama kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, 29 Aralık 2025 tarihinde il genelinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle kent merkezinde motosiklet ve motorlu kuryelerin trafiğe çıkışına getirilen geçici kısıtlama; hava şartlarının normale dönmesi ve yapılan değerlendirmeler sonucunda 3 Ocak'ta kaldırıldığını bildirdi.

Açıklamada, "Bu kapsamda, motosiklet ve motorlu kuryelerin kent merkezinde trafiğe çıkışlarına yeniden izin verilmiştir. Trafiğe çıkacak sürücülerin, güncel hava ve yol durumunu dikkate alarak trafik kurallarına uymaları ve gerekli tedbirleri almaları önemle rica olunur" denildi. - SİİRT