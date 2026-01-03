Haberler

Siirt'te motokuryelere getirilen kısıtlama kaldırıldı

Güncelleme:
Siirt Valiliği, 29 Aralık 2025'te uygulanan motosiklet ve motorlu kuryelerin trafiğe çıkışına yönelik geçici kısıtlamayı 3 Ocak'ta kaldırdı. Olumsuz hava şartlarının normale dönmesiyle, sürücülerin trafik kurallarına uymaları ve gerekli tedbirleri almaları önemle belirtildi.

Siirt Valiliğinin kar yağışı nedeniyle motokuryele trafiğe çıkmalarına getirdiği geçici kısıtlama kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, 29 Aralık 2025 tarihinde il genelinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle kent merkezinde motosiklet ve motorlu kuryelerin trafiğe çıkışına getirilen geçici kısıtlama; hava şartlarının normale dönmesi ve yapılan değerlendirmeler sonucunda 3 Ocak'ta kaldırıldığını bildirdi.

Açıklamada, "Bu kapsamda, motosiklet ve motorlu kuryelerin kent merkezinde trafiğe çıkışlarına yeniden izin verilmiştir. Trafiğe çıkacak sürücülerin, güncel hava ve yol durumunu dikkate alarak trafik kurallarına uymaları ve gerekli tedbirleri almaları önemle rica olunur" denildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın ilk transfer çalımı geliyor

