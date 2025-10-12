Haberler

Siirt'te İnek Atık Su Kanalından Kurtarıldı

Siirt'in Şavuran Mahallesi'nde atık su arıtma kanalına düşen bir inek, itfaiye ekiplerinin halat ve kepçe kullanarak yaptığı müdahale ile kurtarıldı. İneği kurtaran ekipler, sahibine teslim etti.

Edinilen bilgilere göre bir inek, merkez Şavuran Mahallesi'nde yaklaşık 2 metre derinliğindeki atık su kanalına düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kepçe yardımıyla kanala yaklaşarak halatla ineği sabitleyip kontrollü şekilde yukarı çekti. Kurtarılan inek sahibine teslim edildi. Hayvan sahibi itfaiye ekiplerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
