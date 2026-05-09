Siirt'te öğrenciler uçurtma şenliğinde gökyüzünü renklendirdi

Siirt'in Baykan ilçesinde Fatih İlkokulu tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen geleneksel uçurtma şenliği, renkli görüntülere sahne oldu.

Okul yönetimi ve öğretmenlerin organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, birbirinden renkli uçurtmalarını gökyüzüyle buluşturdu. Büyük heyecanın yaşandığı şenlikte çocuklar hem eğlendi hem de unutulmaz bir gün geçirdi. Etkinliğe öğretmenler, veliler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterirken, gökyüzünü süsleyen uçurtmalar görsel şölen oluşturdu. Öğrencilerin sosyal etkinliklerle motivasyonlarının artırılmasının amaçlandığı programda çeşitli oyunlar ve aktiviteler de düzenlendi. Okul yetkilileri, geleneksel hale gelen uçurtma şenliğinin her yıl daha geniş katılımla devam edeceğini belirtti. - SİİRT

