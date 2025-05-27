Siirt'te 6 Yaşındaki Çocuk Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti

Siirt'te 6 Yaşındaki Çocuk Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti
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Siirt'in Baykan ilçesinde evinde fenalaşan 6 yaşındaki Muhammed Yusuf Celbek, hastaneye kaldırılmasına rağmen kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi.

Siirt'in Baykan ilçesinde kalp krizi geçiren 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Baykan ilçesi Atabağı beldesinde evinde fenalaşan Muhammed Yusuf Celbek (6), ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden çocuğun kalp krizi geçirdiği belirlendi. Celbek'in cenazesi, Atabağı beldesinde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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