Siirt İl Emniyet Müdürü Özdemir göreve başladı

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Mehmet Özdemir, düzenlenen törenle göreve başladı.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen devir teslim töreninde, önceki İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk görevini Mehmet Özdemir'e devretti.

Göreve başlayan Özdemir, Siirt'te huzur ve güven ortamının korunması ve güçlendirilmesi adına kararlılıkla çalışacaklarını belirtti. Vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla hareket edeceklerini ifade eden Özdemir, suç ve suçlularla mücadelede etkin ve kararlı bir duruş sergileyeceklerini söyledi.

Görevi devreden Necmettin Öztürk ise görev süresi boyunca kendilerine destek veren tüm kurum ve vatandaşlara teşekkür ederek, yeni İl Emniyet Müdürü Mehmet Özdemir'e başarılar diledi. Tören, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Törene, Kurtalan ilçesinden gelen şehit aileleri, emniyet personeli ve basın mensupları katıldı. - SİİRT

