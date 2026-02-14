Haberler

Konutların çatıları şiddetli rüzgara dayanamadı

Konutların çatıları şiddetli rüzgara dayanamadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'ın Sincik ilçesi Karaköse Köyü'nde inşa edilen çelik konstrüksiyon evler, şiddetli rüzgar nedeniyle ciddi zarar gördü. Vatandaşlar, bu yapıların dayanıklı olmadığını belirterek yetkililerden destek talep etti.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinin Karaköse Köyüne bağlı Surut Mezrası'nda yapılan çelik konstrüksiyon evler, bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle ciddi zarar gördü.

Karaköse Köyüne bağlı Surut Mezrası'nda inşa edilen 14 çelik konstrüksiyon prefabrik evlerin bazılarının çatısı rüzgar nedeniyle uçtu.

Bölgede kış şartlarının oldukça çetin geçtiğini vurgulayan vatandaşlar, bu tip yapıların bölgede dayanıklı olmayacağını belirterek yetkililerden mağduriyetlerinin giderilmesi için destek istedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı

Otoparkta bagajdan çalınan 30 milyon doların sahibi tanıdık çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni açılan mağazada ürünler öyle bir fiyata satışa çıktı ki millet birbirini ezdi

Ürünleri öyle bir fiyata satışa çıkardılar ki millet birbirini ezdi
Seda Sayan'dan Sevgililer Günü çıkışı: Verdiği paraya günah

Ünlü isimden tartışma yaratacak hediye çıkışı
Ulaş Tuna Astepe'den aşk iddialarını güçlendiren hamle

Ünlü oyuncudan beklenmedik hamle
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis'te

10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Emeklilik teklifi Meclis'te
Yeni açılan mağazada ürünler öyle bir fiyata satışa çıktı ki millet birbirini ezdi

Ürünleri öyle bir fiyata satışa çıkardılar ki millet birbirini ezdi
Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı

Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı
Fatih Terim'den heyecanlandıran paylaşım: Hani derler ya, çok yakında

Terim sessizliğini bozdu, herkesi heyecan sardı: Çok yakında