Konutların çatıları şiddetli rüzgara dayanamadı
Adıyaman'ın Sincik ilçesi Karaköse Köyü'nde inşa edilen çelik konstrüksiyon evler, şiddetli rüzgar nedeniyle ciddi zarar gördü. Vatandaşlar, bu yapıların dayanıklı olmadığını belirterek yetkililerden destek talep etti.
Adıyaman'ın Sincik ilçesinin Karaköse Köyüne bağlı Surut Mezrası'nda yapılan çelik konstrüksiyon evler, bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle ciddi zarar gördü.
Karaköse Köyüne bağlı Surut Mezrası'nda inşa edilen 14 çelik konstrüksiyon prefabrik evlerin bazılarının çatısı rüzgar nedeniyle uçtu.
Bölgede kış şartlarının oldukça çetin geçtiğini vurgulayan vatandaşlar, bu tip yapıların bölgede dayanıklı olmayacağını belirterek yetkililerden mağduriyetlerinin giderilmesi için destek istedi. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel