Haberler

Siber Güvenlik Başkanlığı’na atamalar Resmi Gazete’de

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı tarafından Siber Güvenlik Başkanlığı’nda yapılan atamalar hakkında karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından Siber Güvenlik Başkanlığı'nda yapılan atamalar hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte, Siber Güvenlik Başkanlığı'nda açık bulunan Başkan Yardımcılığına, Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdür Yardımcısı Halit Küçükünal, Başkan Yardımcılığına Yusuf Tancan, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdür Yardımcısı Ferhat Aydoğdu, Dijital Devlet Genel Müdürlüğüne Furkan Civelek, Siber Savunma Genel Müdürlüğüne Mahmut Esat Yıldırım, Ekosistem Geliştirme Genel Müdürlüğüne Mahmut Küçük, Birinci Hukuk Müşavirliğine Ercan Atasever ve Kamu Yapay Zeka Genel Müdürlüğüne Galatasaray Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Osman Gazi Güçlütürk atandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fon soruşturmasında şarkıcı Nil Özalp gözaltına alındı

Fon soruşturmasında ünlü şarkıcı da gözaltına alındı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Slovenya Başbakanı Jansa'dan parlamentoda büyük fiyasko: Gazze fotoğrafını Sudan diye gösterdi

Avrupa ülkesinin başbakanı İsrail'i aklayayım derken fena çuvalladı

Fenerbahçe, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 16 turuna yükseldi

Fenerbahçe'ye Avrupa'da yan bakılmıyor
Bakan Gürlek'in Türkevi programında çekilen fotoğrafın perde arkası ortaya çıktı

Bakan Gürlek’in Türkevi’ndeki fotoğrafının perde arkası ortaya çıktı
YRP Milletvekili Doğan Bekin, Fatih Erbakan'ın isteğiyle Genel Başkan Yardımcılığı ve MYK'dan istifa etti

Yeniden Refah'ta büyük kriz! Fatih Erbakan istedi, istifa etti
Suriye’de düğünlerde sıra dışı karar: Damadın kadınlar salonuna girmesi yasaklandı

Düğün geleneklerini altüst eden karar: Damatlara salon yasağı geldi!
Fatma Betül Sayan Kaya 2,2 milyar TL'yi iade etti mi? Ünlü gazeteci açıkladı

Fatma Betül 2,2 milyar TL'yi iade etti mi? Büyük ters köşe
Kilis'te palamut 100 liraya düştü, balıkçı çiğ çiğ yedi

Fiyatlar düştü, çılgın balıkçı coştu! Palamudu böyle yedi