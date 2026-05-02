Sezgin Tanrıkulu Iğdır'da Esnaf ve Vatandaşları Ziyaret Etti

(IĞDIR) - Haber: Serdar ÜNSAL

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Iğdır'a geldi. Tanrıkulu, CHP Iğdır İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaret kapsamında taziye ve esnaf ziyaretleri de yapan Tanrıkulu, vatandaşlarla sohbet edip yerel sorunları dinledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Iğdır'a geldi. Tanrıkulu, Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda CHP Iğdır İl Başkanı Nizamettin Ada ve Merkez İlçe Başkanı Ferhat Karaca tarafından karşılandı.

Havalimanındaki karşılamanın ardından CHP Iğdır İl Başkanlığı'na geçen Tanrıkulu, burada partililerle buluştu. İl örgütü yöneticileriyle kısa bir toplantı gerçekleştiren Tanrıkulu, İl Başkanı Nizamettin Ada ve İl Başkan Yardımcısı Bilgihan Ova'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Bilgihan Ova, "En son verilere göre CHP, yüzde 38 oy oranıyla ilde birinci parti konumuna yükseldi. Sosyal medya platformlarında 500 bini aşkın izlenme ve takip oranıyla Iğdır'da en çok takip edilen siyasi parti olduk. Halkın teveccühü oldukça yüksek" ifadelerini kullandı.

Tanrıkulu da CHP'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yürüttüğü çalışmaları aktardı. İlerleyen günlerde partinin üst yönetiminin bölgeyi daha sık ziyaret edeceğini belirten Tanrıkulu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere milletvekillerinin de bölgeye geleceğini ifade etti.

İl başkanlığı ziyaretinin ardından Tanrıkulu, kentte taziye ziyaretlerinde bulundu ve esnafla bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet eden Tanrıkulu, yerel sorunları dinleyip çözüm önerileri üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: ANKA