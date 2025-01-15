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Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde seyir halindeki bir otomobil motor bölümünden alev alarak yanmaya başladı. Sürücü Nihat G., aracı emniyetli bir bölgeye çekerek ailesini indirdi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi, yangın ekipler tarafından söndürüldü ancak araç kullanılamaz hale geldi.

Osmaniye'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde seyir halindeki otomobilde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Dumanlı Yaylası'ndan ilçe merkezine doğru seyir eden Nihat G. idaresindeki 01 AUD 078 plakalı otomobil, bir anda alev alarak yanmaya başladı. Otomobilden motor bölümünden çıkan alevleri fark eden Nihat G. otomobili emniyetli bölgeye çekerek ailesini indirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERDEN İSLAH - Yerel
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