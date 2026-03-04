Selendi'de şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar yemeği

Selendi Kaymakamlığı tarafından şehit yakınları ve gaziler onuruna düzenlenen iftar programında, birlik ve dayanışma vurgusu yapıldı. Program sonunda gazilere plaket takdim edildi.

Manisa'nın Selendi ilçesinde Kaymakamlık tarafından şehit yakınları ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi. Selendi Kaymakamlığı tarafından Fatih Ortaokulu yemek salonunda gerçekleştirilen iftar programı, İlçe Müftüsü Derviş Makas'ın yaptığı dua ile başladı.

İftar programında şehit yakınları ve gazilerle yakından ilgilenen Kaymakam Mücahit Enes Yıldız, aynı sofrayı ve ekmeği paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ayı olduğunu vurgulayan Yıldız, devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu belirtti.

Programın sonunda Kaymakam Mücahit Enes Yıldız tarafından gazilere plaket takdim edildi.

Programa Selendi Kaymakamı Mücahit Enes Yıldız, İlçe Cumhuriyet Savcısı Ersel Bozkurt, İlçe Jandarma Komutanı Yunus Emre Kurt, İlçe Emniyet Amiri Emre Gevanci, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Çağlar Yılmaz, şehit yakınları ve gaziler katıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı