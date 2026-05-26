Selendili vatandaş 10 küçükbaş kurbanını vekaletle bağışladı

Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı Karakozan Mahallesi'nde anlamlı bir kurban bağışı gerçekleştirildi. Mahalle sakinlerinden Cengiz Tükenmez, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen vekaletle kurban organizasyonuna 10 küçükbaş kurban bağışında bulundu.

Yapılan bağış dolayısıyla Selendi İlçe Müftüsü Derviş Makas, bağışçı Cengiz Tükenmez'i tebrik ederek bağış kabul belgesini takdim etti. Müftü Makas, "Allah hayrınızı kabul etsin" duasında bulunarak yapılan bağışın ihtiyaç sahiplerine umut olacağını ifade etti.

Selendi'de gerçekleştirilen örnek bağış vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanırken, vekaletle kurban bağışlarına yönelik duyarlılığın her geçen yıl arttığı belirtildi. - MANİSA

