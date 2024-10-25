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Selçuk Bayraktar TUSAŞ standını ziyaret etti

Selçuk Bayraktar TUSAŞ standını ziyaret etti
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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) SAHA EXPO'da bulunan standını ziyaret ederek başsağlığı dileklerinde bulundu.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin ( Tusaş ) SAHA EXPO'da bulunan standını ziyaret ederek başsağlığı dileklerinde bulundu.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin ( Tusaş ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmişti. 5 kişinin şehit olduğu saldırının ardından Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İstanbul'da düzenlenen SAHA EXPO'da yer alan TUSAŞ standını ziyaret etti. Başsağlığı ziyaretinde bulunan Bayraktar'a TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu eşlik etti. Alanı gezen Bayraktar ayrıca, milli motorlarıyla dikkat çeken TEI standını da ziyaret etti. Burada yerli ve milli motorları inceleyen Bayraktar yetkililerden bilgi aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Selçuk Bayraktar Havacılık istanbul Olaylar TUSAŞ Terör Yerel

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