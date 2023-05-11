Şehzadeler Belediyesi vatandaşlara 23 bin fide dağıttı

Şehzadeler Belediyesi, sertifikalı 23 bin domates ve patlıcan fidesini vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı. Törende konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "İstedik ki vatandaşlarımız bahçesinde, balkonunda, saksısında bu domates ve fideleri yetiştirsin. Toprakla hemhal olsun" dedi.

Şehzadeler Belediyesi, sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde vatandaşlara ücretsiz olarak 23 bin domates ve patlıcan fidesi dağıttı. Perşembe Pazarı girişinde yapılan dağıtım törenine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Tören öncesinde açıklama yapan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Bugün Şehzadeler Belediyesi olarak vatandaşlarımıza ücretsiz bir şekilde domates ve patlıcan fidesi dağıtıyoruz. Tüm denetim ve kontrolleri Tarım İl Müdürlüğümüzce yapıldı. Hepsi sertifikalı. İstedik ki vatandaşlarımız bahçesinde, balkonunda, saksısında bu domates ve fideleri yetiştirsin. Toprakla hemhal olsun" dedi.

Vatandaşlar fidelere büyük ilgi gösterdi. Fideler kısa süre içerisinde tükendi. - MANİSA