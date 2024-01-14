Üye Girişi
Haberler

Şehitler için yürüyüp, terörü lanetlediler

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde şehit olan askerlerimiz için teröre tepki yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe MHP İlçe Başkanı Dursun Yıldırım, BBP İlçe Başkanı Faruk Şahbaz, Ak Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Turunç, bazı sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüşte vatandaşlar dev Türk Bayrağı açarak terörü lanetledi.

Şehitler için yürüyüp, terörü lanetlediler

SİVAS - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde şehit olan askerlerimiz için teröre tepki yürüyüşü düzenlendi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle Mehmetçik arasında çıkan çatışmada şehit olan askerlerimiz için yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe MHP İlçe Başkanı Dursun Yıldırım, BBP İlçe Başkanı Faruk Şahbaz, Ak Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Turunç, bazı sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Hükümet konağı önünden başlayan yürüyüşte vatandaşlar dev Türk Bayrağı açarak terörü lanetledi. Yaklaşık 500 kişinin katıldığı yürüyüş Şarkışla Garnizon Şehitliğinde Kuran-ı Kerim tilaveti ve duaların edilmesiyle son buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Şarkışla Sivas Terör Yerel Haberler

Bakmadan Geçme

CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 14 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Hatayspor - Fenerbahçe Alagöz maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hatayspor - Fenerbahçe Alagöz maçı nereden izlenir? Çorum FK - Tuzlaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çorum FK - Tuzlaspor maçı nereden izlenir? Samsunspor - Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Samsunspor - Sivasspor maçı nereden izlenir? Antalyaspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Antalyaspor - Trabzonspor maçı nereden izlenir? İkinci dönemde devamsızlıklar sıfırlanıyor mu? Devamsızlık ikinci dönem siliniyor mu, her dönem sıfırlanır mı? DİYARBEKİRSPOR – ADIYAMANSPOR CANLI: Diyarbekirspor – Adıyamanspor maçı nereden, nasıl izlenir? Diyarbekirspor Adıyamanspor canlı yayın linki! DENİZLİSPOR – AMEDSPOR CANLI: Denizlispor – Amedspor maçı nereden, nasıl izlenir? Denizlispor Amedspor canlı yayın linki! Denizlispor - Amedspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Denizlispor - Amedspor maçı nereden izlenir? Çağdaş Bodrum - Fenerbahçe Beko Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çağdaş Bodrum - Fenerbahçe Beko Basket maçı ne zaman? Manisa FK - Kocaelispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Manisa FK - Kocaelispor maçı nereden izlenir? İstanbulspor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? İstanbulspor - Konyaspor maçı nereden izlenir? 2024 Kurban bayramı ne zaman? 2024 Kurban bayramı hangi tarihte ayın kaçında? Aras Kargo Pazar günü çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu? 2024 Aras Kargo Pazar günü açık mı? Karne tatili ne zaman? İlk dönem karne tatili hangi tarihte, kaç gün yapılacak?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title