BUBFA'da Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz unutulmadı

Burhaniye uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde (BUBFA) İstanbul Adalet Sarayı'ndaki makam odasında görevi başında şehit edilen Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın adının verildiği konferans salonunun açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Garnizon Komutanı Topçu Yarbay Mustafa Kıraç, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, BUBFA Dekan V. Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, ilçe protokolü ve şehit yakınları katıldı.

Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesinde, önce şehit ailelerine iftar yemeği verilirken, yemekten sonra da hep birlikte salon açılışı yapıldı. Şehit yakınları tören süresince öğrencilerin kendileri ile yakından ilgilenmeleri ve kendilerine hizmet etmelerinden dolayı yaşadıkları memnuniyeti dile getirirken, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş da bir konuşma yaptı. Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, "Üniversitemiz olarak başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm gazilerimizi ve şehitlerimizi yaşatacağımız ve her zaman anacağımız çalışmaları yapmaya çalışıyoruz. Üniversitemizde birçok konferans salonuna şehitlerimizin isimlerini vererek onların ruhunu yaşatacağımızı düşünüyoruz. Bu doğrultuda da BUBFA konferans salonuna Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz ismini verdik. Organizasyona katılım sağlayan ilçe protokolüne ve şehit yakınlarına katılımlarından dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği geçen başta Fakülte Dekanımız Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban hocamıza, ekibine ve organizasyonun başından sonuna büyük çaba sarf ettiğini gördüğüm ve çok mutlu olduğum öğrencilerimize teşekkür ediyorum." dedi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel