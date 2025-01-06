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Şehit polis memuru Emirhan Aramış son yolculuğuna uğurlandı

Şehit polis memuru Emirhan Aramış son yolculuğuna uğurlandı
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İstanbul Eyüpsultan'da görevi başında geçirdiği kazada hayatını kaybeden şehit polis memuru Emirhan Aramış (21) memleketi Balıkesir'de gözyaşlarıyla toprağa verildi.

İstanbul Eyüpsultan'da görevi başında geçirdiği kazada hayatını kaybeden şehit polis memuru Emirhan Aramış (21) memleketi Balıkesir'de gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenaze töreninde oğlundan helallik isteyen şehit babası Mustafa Aramış, "Allah'ım seni benden daha çok sevmiş hakkını helal et aslanım" dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Emirhan Aramış önceki gün akşam saatlerinde görevdeyken kullandığı motosikletle aynı yönde ilerleyen otomobille çarpıştı. Kazada ağır yaralanan polis memuru Aramış olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Emirhan Aramış kurtarılamadı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde düzenlenen törenin ardından şehit polis memuru Aramış'ın cenazesi doğum yeri olan Balıkesir'in İvrindi ilçesine bağlı Büyükyenice Mahallesine gönderildi. Burada baba evinde alınan helalliğin ardından şehidin naaşı, Yeni Camii'ne getirildi.

İl Müftüsü Hayri Yaşar'ın kıldırdığı cenaze namazına Vali Yardımcısı Şükrü Yıldırım, Balıkesir Milletvekilleri Serkan Sarı ve Mustafa Canbey, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit,, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Enver Erbil Karaca, MSÜ Kara Astsubay MYO Komutanı Tuğgeneral İsmail Analı, Garnizon ve 9'ncu Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Cenk Al katıldı.

Şehit Babası Hüseyin Aramış: "Allah'ım seni benden daha çok sevmiş"

Cenaze namazı öncesi oğlunun tabutu başına gelen şehit babası Hüseyin Aramış, "Biz aslan yetiştirmişiz. Yüce Rabbim bana bu mevkii nasip etti. Vatan sağ olsun. Oğluma herkes hakkını helal etsin. Aslanım, yavrum, Emirhan'ım, asalete bak. Allah'ım seni benden daha çok sevmiş oğlum. Ben de seviyordum yavrum, senin için ölürdüm ben. Ama Cenabı Mevla'm seni alacakmış yavrum, daha çok sevmiş. Aslanım. Hakkım helal olsun, sen de hakkını helal et, aslanım benim" diye gözyaşı döktü. Şehit annesi Sariye Aramış da gözyaşlarıyla oğlunun tabutuna sarılarak, "Çok güzel kokuyorsun oğlum. Hakkını helal et ben sana hakkımı helal ediyorum. Melek oldu benim oğlum. Mis kokulu evladım. Doyamıyorum annem. Nasıl dayanacağım sensizliğe, Al bayraklar altında beni şehit annesi yaptın kuzum" dedi.

Şehit polis memuru Emirhan Aramış öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Büyükyenice Mahallesi Mezarlığına defnedildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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