Üye Girişi
Haberler

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay, Muş'ta Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay, Muş'ta Son Yolculuğuna Uğurlandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu sırasında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay, Muş'un Sungu beldesinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası dualar ve gözyaşları arasında Abakay, beldedeki mezarlığa defnedildi. Törene katılan çeşitli resmi yetkililer, şehidin ailesine Türk bayrağı teslim ederek başsağlığı diledi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonunda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay, memleketi Muş'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Sungu beldesindeki Merkez Camisi'ne naaşı getirilen şehit Abakay için cenaze namazı, öğle namazının ardından İl Müftüsü İbrahim Halil Demir tarafından kıldırılarak dua edildi. Şehit Abakay'ın naaşı, dualar ve gözyaşları arasında beldedeki mezarlıkta toprağa verildi.

Törene katılan Muş Valisi Avni Çakır, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ve Elazığ 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, şehidin ailesine Türk bayrağı teslim ederek başsağlığı diledi.

Şehidin silah arkadaşlarıyla telefonla görüntülü konuşan Alpay, "Hepimizin başı sağ olsun. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim ayağınıza taşa değdirmesin. Bu ülkenin ve milletin başında çok büyük felaketler var. Ama bu alçakların sonunu getireceğiz. Milletimize tuzak kurmak isteyenlere Allah fırsat vermesin. Hepinizi alınlarınızdan öpüyoruz, muhabbetle kucaklıyoruz" dedi.

Törene AK Parti Bursa Milletvekili Ali Müfit Aydın, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Muş Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, ilçe kaymakamları, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler Güvenlik Piyade Yerel Irak

Şehit polise eşinden kahreden veda: İzin aldık gelecektik, vatan sağ olsun

Şehit polise memleketinde acı veda

 Polisimizi şehit eden alçağa 'Pişman mısın?' diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü

O alçağa "Pişman mısın?" diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü

 CHP kurmayları Ekrem İmamoğlu için toplanıyor

CHP, İmamoğlu için toplanıyor
İsrail'den Lübnan'a saldırı! 182 ölü, 700'den fazla yaralı var

İsrail bomba yağdırıyor: 182 ölü, 700'den fazla yaralı
Münferit ne demek? Münferit olay ne demek? 23-24 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı (Adana Kebabı)? 23 Eylül Pazartesi bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu? 21-22 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Karadut Tayfun kim? Karadut dizisi Tayfun Karca gerçekte kim (Şükrü Özyıldız)? BUSKİ Bursa su kesintisi! 23-24 Eylül Nilüfer, Mustafakemalpaşa, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 23-24 Eylül Sarıçam, Ceyhan, Karataş su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 23-24 Eylül Ereğli, Beyşehir, Seydişehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Karadut Zuhal kim? Karadut dizisi Zuhal Erdem gerçekte kim (İrem Helvacıoğlu)? Karadut oyuncuları kim? Karadut dizisi karakterleri ne? Karadut hangi kanalda yayınlanıyor? Karadut bugün var mı?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });