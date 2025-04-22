Ev kadınlarına emeklilik hakkı geliyor! Primlerin 3'te birini devlet ödeyecek

Detaylar belli oldu! Milyonlarca ev kadınına emeklilik hakkı geliyor
Üç adet çeyrek altın bir asgari ücretle yarışıyor

Üç adet çeyrek altın bir asgari ücretle yarışıyor
Vatikan, Papa Francis'in tabuttaki fotoğraflarını yayınladı

Vatikan paylaştı! İşte Papa Francıs'in açık tabuttaki fotoğrafı
Bunlar kime meydan okuyor? Ahmet Minguzzi'nin öldürüldüğü pazarda pes dedirten görüntü

Ahmet Minguzzi'nin öldürüldüğü pazarda çekilen görüntüye bakın

Şehit kızına ilk yaş gününde jandarmadan sürpriz

Şehit kızına ilk yaş gününde jandarmadan sürpriz
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Adliyesi'nde geçtiğimiz yıl aralık ayında meydana gelen silahlı saldırı sonucu şehit olan jandarma Nurettin Yaşar'ın kızı Nare Lina için memleketi Adana'da Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri doğum günü sürprizi yaptı.

Bursa Adliyesi'nde geçtiğimiz yıl aralık ayında meydana gelen silahlı saldırı sonucu şehit olan jandarma Nurettin Yaşar'ın kızı Nare Lina için memleketi Adana'da Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri doğum günü sürprizi yaptı.

Geçtiğimiz yıl aralık ayında Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde meydana gelen silahlı saldırı sonucunda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Nurettin Yaşar'ın kızı Nare Lina, 1 yaşına girdi. Adanalı olan şehit jandarma Nurettin Yaşar'ın kızı Nare Lina için, Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından doğum günü sürprizi düzenlendi. Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan hareket eden konvoy, kutlama alanına sirenler eşliğinde geldi. Nare Lina'ya güzel bir sürpriz hazırlayan jandarma ekipleri, doğum günü kutlamasını da sosyal medya hesabından paylaştı. - ADANA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.