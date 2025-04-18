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Şehit kızı Elmas, 6'ncı yaş gününü babasının silah arkadaşlarıyla birlikte kutladı

Şehit kızı Elmas, 6'ncı yaş gününü babasının silah arkadaşlarıyla birlikte kutladı
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Hatay'da şehit kızının doğum gününü babasının silah arkadaşları olan jandarma ekipleri kutladı.

Hatay'da şehit kızının doğum gününü babasının silah arkadaşları olan jandarma ekipleri kutladı. Şehidin kızına doğum günü pastası ve hediyelerle sürpriz doğum günü organizasyonu yapan jandarma ekiplerinin davranışı yürekleri ısıttı.

Van'ın Çatak ilçesinde 11 Eylül 2020 tarihinde teröristlerle yaşanan çatışma da şehit olan Jandarma Uzmanı Çavuş Sezer Uçar'ın ailesi Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşamını sürdürmeye devam ediyor. Şehit Uçar'ın kızı olan Elmas Uçar'ın 6'ncı yaş günü dolayısıyla Hatay İl Jandarma Komutanlığı ve Reyhanlı İlçe Komutanlığı ekipleri tarafından sürpriz doğum günü kutlaması organize edildi. Şehit kızı Elmas'ın doğum gününü kutlayan jandarma ekipleri, doğum günü pastası keserek çeşitli hediyelerle sürpriz yaptılar. Babasının silah arkadaşlarının sürprizi karşısında yüzü gülen Elmas'ın mutluluğu ve jandarma ekiplerinin davranışı yürekleri ısıttı.

"Doğum günümü annem ile jandarma abilerle birlikte kutluyorum"

Şehit Sezer Uçar'ın 6 yaşındaki kızı Elmas Uçar, mutlu olduğunu ifade ederek, "Bugün benim doğum günüm. Doğum günümü annem ile jandarma abilerle birlikte kutluyorum. Doğum günüm partisi ve beni doğum günümde yalnız bırakmadıkları için babamın silah arkadaşlarına teşekkür ederim" dedi.

"Bugün kızımın mutlu gününde yanımızda oldukları için teşekkür ediyorum"

Şehit Sezer Uçar'ın eşi Nuray Uçar, jandarma ekiplerine teşekkürlerini dile getirerek, "Hatay İl Jandarma Komutanlığı ve Reyhanlı İlçe Komutanlığına sonsuz teşekkür ediyorum. Bugün kızımın mutlu gününde yanımızda oldukları için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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