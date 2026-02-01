Haberler

Şehit Jandarma Er Nurettin Yerlikaya şehadetinin yıl dönümünde anıldı

Güncelleme:
Aziz Şehit Jandarma Er Nurettin Yerlikaya, şehadetinin seneidevriyesinde Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Mollakamer köyünde düzenlenen programda dualarla anıldı.

Anma programı kapsamında, şehidin ailesi ziyaret edilerek sabır ve başsağlığı dilekleri iletildi. Ziyarette Kur'an-ı Kerim okunurken, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğu vurgulandı. Programın devamında Şehit Jandarma Er Nurettin Yerlikaya'nın kabri ziyaret edildi. Kabir başında Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak dualar edildi, şehidin aziz hatırası yad edildi. - IĞDIR

